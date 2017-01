'झलक दिखला जा' के फिनाले में रितिक रोशन के डांस का जलवा देखने को मिला। इस मौके पर रितिक ने अपने डांस मूव्स से खूब धमाल मचाया। रितिक ने शो में 'कभी खुशी कभी गम' के गाने 'यू आर माय सोनिया' पर डांस किया।

शनिवार को झलक दिखला जा सीजन 9 का खिताब नेपाल की तेरिया ने जीता। फिनाले में रितिक के साथ शो के जज जैकलीन फर्नांडिस, कोरियोग्राफर फराह खान, गणेश हेगडे और फिल्म निर्देशक करण जौहर ने भी अपने डांस से काफी धमाल मचाया।

रितिक ने फरहा के साथ अपनी पहली फिल्म की यादें ताजा की जिसमें फरहा ने 'प्यार की कश्ती हैं' गाने को कोरियोग्राफ किया था। उन्होंने गणेश को बेहतरीन डांसिंग स्किल सिखाने के लिए शुक्रिया कहा।

.@iHrithik thanks everyone for making him a part of this truly amazing night! #JDJ9Finale @TheFarahKhan @karanjohar @Asli_Jacqueline pic.twitter.com/dXhpCjzKoG