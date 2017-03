कपिल और सोनी चैनल ने ढूंढ लिया सुनील का ऑप्शन, दिखेगा ये कलाकार

नई दिल्ली, लाइ्व हिन्दुस्तान टीम

First Published:30-03-2017 07:16:53 AM Last Updated:30-03-2017 07:16:53 AM

कॉमेडियन कपिल शर्मा से हुए झगड़े के बाद सुनिल ग्रोवर ने 'द कपिल शर्मा' शो से दूरी बनाई हुई है। पिछले दो हफ्तों से चल रहे विवाद का सबसे बुरा असर शो की लोकप्रियता पर पड़ा है। सुनील के अलावा शो के कलाकर अली असगर, चंदन प्रभाकर और सुगंधा मिश्रा ने भी शो का विरोध किया। सोनी चैनल ने सुनील की जगह दूसरे कलाकार का ऐलान कर दिया है। कपिल के शो में पुरानी टीम से केवल कीकू शारदा हैं। सोनी चैनल ने नए कालाकर की जानकारी ट्वीट कर के देते हुए लिखा, जल्‍द ही इस शो से एक नया कालाकर जुड़ने वाला है। Koi aa raha hai Kapil ke mohalle mein apni kalakari ka dhamaka karne. Stay tuned to know what's going to happen in #TheKapilSharmaShow pic.twitter.com/pwplISLLrD — Sony TV (@SonyTV) March 28, 2017 आगे की स्लाइड में देखें कौन है वो कलाकार...

