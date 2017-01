जल्लीकट्टू: रजनीकांत, कमल हासन ने छात्रों से की संयम बरतने की अपील

तमिल सिनेमा के स्टार्स रजनीकांत और कमल हासन ने जल्लीकट्टू प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में हुई हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से संयम बरतने का आहवान किया।



रजनीकांत ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन को भारतीय इतिहास में स्वणार्क्षरों में लिखा जाना चाहिए और इसने बड़े स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। उन्होंने कहा कि युवा और महिलाओं सहित विभिन्न तबकों के लोगों ने उनका समर्थन किया तथा उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को आगे बढ़ाया।



उन्होंने हिंसा और पुलिस कार्रवाई का जाहिर तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि इस चरण में कुछ घटनाओं को देखकर वह दुखी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व छात्रों के आंदोलन तथा उनके द्वारा पैदा की गयी सदभावना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

रजनीकांत ने कहा, आपको उन्हें अपने आंदोलन और सदभावना को बदनाम नहीं करने देना चाहिए, इसके अलावा पुलिस आपके प्रदर्शनों की समर्थक रही है। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रदर्शन को तुरंत समाप्त करें।



कमल हासन भी विद्यार्थियों और युवाओं के समर्थन में उतर आए और कहा, विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण विरोध पर पुलिस की आक्रामक कार्रवाई के अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से हिंसा का रास्ता नहीं अपनाने का आग्रह किया। हासन ने ट्विटर पर लिखा, यह एक गलती है। विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण विरोध पर आक्रामक पुलिस कार्रवाई के अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे।

None can take away your rights. Pls. stay calm. The highest office in the country is watching & will talk in your favour soon. Maintain calm