तमिल के टॉप एक्टर्स में शुमार सूर्या और विजय के बाद कमल हासन ने पशु अधिकार संगठन पेटा की जल्लीकट्टू का विरोध करने के लिए आलोचना की है। उसने कहा कि वह भारतीय सांडों को काबू करने में सक्षम नहीं है और उससे ट्रंप के अमेरिका में सांडों की सवारी की प्रतिस्पर्धा पर अपना निशाना साधने को कहा।



उन्होंने एक ट्वीट में कहा, पेटा आप श्रीमान ट्रंप के अमेरिका में सांडों की सवारी की प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध लगाओ क्योंकि हमारे सांडों से निपटने में आप सक्षम नहीं हो।

PETA go ban bull riding rodeos in Mr.Trump's U.S. You're not qualified to tackle our bulls. Empires have been made to quit India. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) January 22, 2017

People at long last are getting a taste of true democracy. Gone are the days of leaders. We need humble pathfinders & social reformers — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) January 22, 2017

American areated drink makers might be tempted to sponser jallikattu. Beware — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) January 22, 2017



हासन ने कल विरोध प्रदर्शन के लिए छात्रों की तारीफ की थी। हासन ने कहा था कि लोग लंबे समय से असली लोकतंत्र का स्वाद पा रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग लंबे समय से असली लोकतंत्र का स्वाद चख रहे हैं। नेताओं के दिन बीत गए। हमें विनम्र पथान्वेषी और समाज सुधारकों की आवश्यकता है।



सूर्या और विजय ने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया था और जल्लीकट्टू का विरोध करने के लिए पेटा की आलोचना की थी।

