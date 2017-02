IN PICS: अनुष्का शंकर के हाथ से छठी बार फिसला Grammy Award

भारतीय सितारवादक अनुष्का शंकर छठी बार भी अपने विश्व संगीत नामांकन को ग्रैमी अवॉर्ड में तब्दील करने में नाकामयाब रहीं। वायलिन वादक यो यो मा ने उन्हें मात देते हुए इस साल का ग्रैमी अपने नाम किया। यो यो मा को सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में उनकी एल्बम सिंग मी होम के लिए नवाजा गया। उनका यह 19वां ग्रैमी अवॉर्ड है।

