ये हैं आज रिलीज हो रही 'इरादा' & 'द गाजी अटैक' देखने की वजहें

आज दो फिल्में 'इरादा' और 'द गाजी अटैक' रिलीज हो रही हैं। इन फिल्मों मे क्या है खास पढ़ें इनकी खास बातें। 'इरादा' 1. इस फिल्म को डार्क फिल्म कहा जा रहा है तो ऑडियंस को सिनेमा घरों तक लाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। 2. अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह की जोड़ी 'इश्किया' और 'डेढ़ इश्किया' में धमाल मचा चुकी है, तो इस जोड़ी से दर्शकों को फिर एक उम्मीद हो सकती है। 3. जॉली एलएलबी 2 पिछले सप्ताह ही रिलीज हुई है। जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। जॉली एलएलबी के पहले पार्ट में अरशद ही हीरो थे, इसलिए इस फिल्म के आने के बाद अरशद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अब इस फिल्म के सीक्वल के ठीक एक सप्ताह के बाद अरशद की फिल्म इरादा रिलीज हो रही है। इसलिए अरशद के अभिनय पर दर्शकों की खास नजर रह सकती है। 4. फिल्म की कहानी- फिल्म की कहानी पंजाब के एक इलाके की है जहां आर्मी से रिटायर्ड पिता परबजीत वालिया (नसीरुद्दीन शाह) रहते हैं। उनकी बेटी रिया (रूमान मोल्ला) अपने करियर को पुख्ता करने के लिए सीडीएस परीक्षाओं की तैयार कर रही होती है। लेकिन किन्हीं कारणों से शहर के पानी में मिल जाने वाली जहरीली गैसों की वजह से रिया को बीमारी हो जाती है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री रमनदीप (दिव्या दत्ता) और बिजनेसमैन पैडी (शरद केलकर) की साठ-गांठ की वजह से रिवर्स बोरिंग का शिकार पूरा प्रदेश हो रहा होता है। कहानी में ट्विस्ट भी हैं, पैडी की फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के कारण एनआईए ऑफिसर अर्जुन मिश्रा (अरशद वारसी) की ड्यूटी उसी शहर में लगती है और जांच के दौरान अर्जुन की मुलाकात पत्रकार सिमी (सागरिका घटगे) से होती है। 5. नसीरुद्दीन शाह की शायरी भी फिल्म के लिए लोगों का ध्यान खींच सकती है। SRK को इस एक्ट्रेस के हाथों मिलेगा चौथा यश चोपड़ा Memorial Award 'द गाजी अटैक'- दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी खींचेगी लोगों का ध्यान 1. 'द गाजी अटैक' की कहानी 1971 के उन जवानों की देशभक्ति की है, जो पाकिस्तान के PNS गाजी सबमरीन को भारत में INS विक्रांत को डुबोने से रोकते हैं। विशाखापटनम को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाते हैं। यह फिल्म 18 दिनों तक पानी के अंदर रहे एक नौसेना अधिकारी की टीम की कहानी है। 2. फिल्म पर यह आरोप है कि फिल्म में दिखाया गया ऐतिहासिक फैक्ट का कोई प्रमाण नहीं है कि वो सही है या नहीं। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट ने फिल्म को कहा था कि अपनी ओपनिंग टाइटल को बदले। जिसमें ऐतिहासिक फैक्ट के बारे में बताया गया है। 3. सबमरीन डिजाइन करवाने से पहले टीम ने बाकायदा विजाग (विशाखापट्टनम) में सबमरीन का विजिट किया था। इसके लिए फॉक्सट्रॉस रशियन मॉडल चुना गया, क्योंकि 1971 में हुए इंडो-पाक वॉर में इसे ही यूज किया गया था। ऑरिजनल मॉडल वैसे तो 300 फीट लंबा था, लेकिन मूवी के लिए इसकी लंबाई 125 फीट ही रखी गई। 4. फिल्म का सेट करेगा लोगों का ध्यान आकर्षित- सबमरीन को तैयार करने के लिए हैदराबाद का लोअर टैंकबंड एरिया चुना गया, क्योंकि इस एरिया से सबमरीन के लिए जरूरी सभी सामान आसानी से जुटाया जा सकता था। मां ने दिया ये Pleasant Surprise, चौंक गए रणदीप हुड्डा

