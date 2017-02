PIC: 'किंग ऑफ रोमांस' ने जुहू बीच पर ऐसे की वेंलेंटाइन डे की शुरुआत

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने वेलेंटाइन डे की शुरुआत बेहद खूबसूरती से की। उन्होंने वेलेंटाइन डे शुरु होते ही रात 12 बजे के बाद जुहू बीच पर लेट नाइट वॉक किया। शाहरुख ने ये क्वालिटी टाइम छोटे बेटे अबराम के साथ बिताया, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है।

शाहरुख ने करीब 1 बजे ट्वीट किया, 'जुहू बीच पर एक लेट नाइट वॉक... हाथों में हाथ...& जो रेत के महल हमने बनाए वो जिंदगी भर रहेंगे... हमें पूरा भरोसा है।' शाहरुख ने इस प्यारे से मैसेज के साथ अबराम और अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है।

a late night walk along the juhu beach…hand in hand…& the sand castle we made will last a life time..we r sure. pic.twitter.com/x8jqCQ0wGY

इसके अलावा शाहरुख ने फैंस के लिए एक मैसेज छोड़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सुबह उठकर शायद सभी के लिए एक वेलेंटाइन मैसेज लिखें...। शाहरुख ने ट्वीट किया, 'शारुख की तरह रोमांस' उफ्फ ये ट्रेंड भी विडंबना है!! मुझे देखने दो क्या मैं सुबह उठकर तुम सबके लिए एक रोमांटिक मैसेज लिख भी पाता हूं या नहीं।

‘Romance Like SRK’ uff the irony of this trend!! Let me see if I can do a romantic Valentines msg for all of u when I wake up.