B'DAY SPL: महज 5 साल का करियर, ये हैं आलिया की 5 धांसू Performances

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट 15 मार्च को 24 साल की हो गई हैं। 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने वाली आलिया ने महज पांच सालों में अपने काम से अच्छा खासा मुकाम बनाया है। उन्होंने एक्टिंग से साथ सिंगिंग में भी कदम रख दिया है। आलिया ने सबसे पहले 199 में आई फिल्म 'संघर्ष' में कैमियो किया था। इसके बाद उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में काम किया, इसी फिल्म से आलिया का डेब्यू माना जाता है। जन्मदिन के खास मौके पर एक नजर आलिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर- 'डियर जिंदगी' इस फिल्म में आलिया का दमदार अभिनय देखने को मिला। वह भावुक दृश्यों में बेहद स्वभाविक लगीं। उनकी परिवक्वता इसी से झलकती है कि वह एक पल में बदलने और पलटने सरीखे भावों को अच्छे से निभा लेती हैं। आलिया ने फिल्म में एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जिसकी जिंदगी रिश्तों की उलझनों में उलझ कर रह गई। ऊपर से सबको यही दिखता है कि कायरा एक प्रतिभाशाली कैमरा वुमेन है और एक सफल सिनेमाटोग्राफर बनना चाहती है। लेकिन अंदर से वह कितनी घुटी हुई है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता। ये फिल्म आलिया के बेहतरीन अभिनय की वजह से कई बार देखी जा सकती है। कास्टिंग काउच: एक्ट्रेस का दावा, 'ना' कहने पर फिल्मों से बाहर निकाला

