मॉडल ब्रूक होगन के रंग में रंगे नजर आए फार्मूला वन स्टार हैमिल्टन

हिन्दुस्तान टीम

First Published:26-03-2017 08:48:01 AM Last Updated:26-03-2017 08:48:01 AM

खेल जगत में ब्रिटिश फार्मूला वन स्टार लुइस हैमिल्टन को काफी रंगीन मिजाज माना जाता है। हालांकि इसे लेकर उनकी काफी आलोचना भी होती है लेकिन उन्होंने कभी इसकी फिक्र नहीं की। स्थानीय मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार ब्रूक होगन शनिवार को मेलबर्न में चल रही ऑस्ट्रेलियन फॉमरूला वन ग्रां प्री में पहुंचीं तो उनके प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के दौरान ब्रिटिश फॉमरूला वन स्टार स्थानीय मॉडल के काफी करीब दिखे। 24 वर्षीय ब्रूक इस रेसिंग इवेंट की ब्रांड एंबेसडर भी हैं। खूबसूरत और हॉट ब्रूक की कशिश से हैमिल्टन भी नहीं बच सके। उन्होंने ब्रूक के साथ काफी वक्त बिताया और इस दौरान वह ऑस्ट्रेलियन मॉडल का काफी ख्याल रखते हुए भी दिखे। सफेद रंग की टी-शर्ट और जींस पहने हैमिल्टन, ब्रूक के साथ बेहद खुश दिख रहे थे। वहीं, वन पीस शॉर्ट फ्राक पहने ब्रूक का स्लिम फिगर कहर ढा रहा था। हैमिल्टन और ब्रूक ने हाथों में हाथ डालकर काफी फोटो भी खिचवाएं। A post shared by Brooke Hogan (@mizzhogan) on Feb 18, 2017 at 9:42pm PST ब्रूक ऑस्ट्रेलिया की उभरती हुई मॉडल हैं और सोशल साइट पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। वहीं, तीन बार फॉमरूला वन चैंपियनिशप जीत चुके हैमिल्टन इस रेस के दिग्गज सितारों में शुमार हैं। रेसिंग की दुनिया में बेहद सफल रहे हैमिल्टन की लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है। अमेरिकन मॉडल निकोल शेरजिंगर से 2015 में अलग होने के बाद हैमिल्टन बैचलर जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि पिछले दो सालों में 32 वर्षीय हैमिल्टन की जिंदगी में काफी लड़कियां आइर्ं लेकिन कोई ज्यादा दिन उनका साथ नहीं निभा सकी। निकोल के साथ हैमिल्टन का अफेयर 2007 में शुरू हुआ था। यह रिश्ता आठ साल चला। 38 वर्षीय निकोल का इस समय बुल्गारिया के टेनिस स्टार ग्रिगोर दिमित्रोव के साथ अफेयर चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में ब्रूक के अलावा अमेरिका की 49 वर्षीय स्टार अभिनेत्री निकोल किडमैन ने भी ग्लैमर का रंग भरा।

