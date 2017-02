VIDEOS: KWK में खुले सानिया-फराह की पक्की दोस्ती के साथ कई राज

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:06-02-2017 08:42:42 AM Last Updated:06-02-2017 08:42:42 AM

करण जौहर के पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' में फराह खान और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने शिरकत की। इस एपिसोड में करण से ज्यादा बातें फराह और सानिया ने की। फराह ने खुद का भी खूब मजाक उड़ाया और सानिया के बारे में कई राज खुले। रैपिड फायर राउंड में सानिया ने बताया कि वह बॉलीवुड में सलमान खान के साथ काम करना चाहेंगी, रणवीर सिंह को डेट और रणबीर कपूर से शादी करना चाहेंगी। From the coolest Khan to her favorite shirtless actor, @MirzaSania reveals it all! #KoffeeWithSania pic.twitter.com/izbPjVyIYF — Star World (@StarWorldIndia) February 5, 2017 करण ने सानिया से पूछा कि वह नंबर वन टेनिस स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, हैप्पिली मैरिड हैं तो क्या सबकुछ परफेक्ट है। इस पर सानिया ने कहा उनकी हैप्पी शादी का राज यह है कि वे दोनों अपने-अपने खेल के सिलसिले में ज्यादातर ट्रेवल करते रहे हैं। आगे की स्लाइड में देखें, सानिया-फराह की दोस्ती के राज पर दोनों के मजेदार जवाब

