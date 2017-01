रितिक को पूरे बॉलीवुड ने कहा हैप्पी बर्थडे, सुजैन की विश ने जीता सभी का दिल

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीेम

First Published:10-01-2017 04:34:21 PM Last Updated:10-01-2017 05:22:23 PM

बॉलीवुड एक्टर रितिक रोशन मंगलवार को 43 साल के हो गए हैं और इस खास मौके पर उन्हें उनकी एक्स-वाइफ सुजैन खान ने जन्मदिन की बधाई दी। सुजैन ने इंस्टाग्राम पर रितिक के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।



उन्होंने लिखा, जन्मदिन की शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा सेक्रेड हार्ट (पवित्र हृदय), हैपिएस्ट सोल आर लिमिटेड (बेहद खुश रूह कम ही देखने को मिलती है), लिमिटलेस (असीम)। साल 2000 में शादी के बंधन में बंधे रितिक और सुजैन शादी के 14 साल बाद साल 2014 में अलग हो गए थे। दोनों के दो बेटे रिहान और रिधान हैं। Happiest happy birthday to you #sacrecoeur #happiestsoulsaretheprettiest #limitless A photo posted by Sussanne Khan (@suzkr) on Jan 9, 2017 at 9:32pm PST

अलगाव के बाद भी रितिक और सुजैन कई मौके पर साथ नजर आए जिससे उनके वापस एक साथ आने की अटकलें लगातार चर्चा में बनी रही। हाल ही में दोनों ने अपने परिवार और बच्चों के साथ दुबई में नव वर्ष मनाया था जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थीं। अब सुजैन का यूं इंस्टाग्राम पर रितिक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना भी उनके एक बार फिर करीब आने की अटकलों को सही साबित करता दिख रहा है।



एक्टर और फिल्ममेकर राकेश रोशन के घर में 10 जनवरी 1974 को जन्मे रितिक ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' से की थी। रितिक ने अपने बॉलीवुड के 16 साल के करियर में 'कहो ना प्यार है', 'कोई मिल गया', 'क्रिश', 'जोधा अकबर', 'धूम2', 'अग्निपथ', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' जैसी कई बड़ी हिट फिल्में दीं हैं।



रितिक फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म 'काबिल' के प्रचार में मसरूफ हैं। 'काबिल' में उनके साथ यामी गौतम भी हैं। फिल्म 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

