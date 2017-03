आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल के लिए तैयार रहना चाहिए: अमिताभ

बॉलीवुड स्टार्स भी लगातार रामजस विवाद पर अपनी राय रख रहे हैं। इस विवाद में बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन भी कूद गए हैं। अमिताभ ने अपनी फिल्म 'सरकार 3' के ट्रेलर रिलीज के मौके पर कहा, सोशल मीडिया यूजर्स को ट्रोल होने और गालियां मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

बिग बी ने कहा, मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको ट्रोल होने और गालियां मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए, मैं इसे इंजॉय करता हूं।

हालांकि बाद में बिग बी ने साथ दिल्ली यूनीवर्सिटी की स्टूडेंट गुरमेहर कौर पर सवालिया लहजे में कहा कि 'मेरी राय इस मैटर पर पर्सनल है लेकिन अगर मैं इसे आपके साथ शेयर करता हूं तो ये पर्नसनल ना रहकर, पब्लिक हो जाएगी। '

किस स्टार ने क्या कहा



बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कहा हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। पिछले सप्ताह दिल्ली विश्वविद्यालय का रामजस कालेज संघर्षस्थल में तब्दील हो गया था जब वाम सम्बद्ध आइसा और आरएसएस समर्थित एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प हो गई थी जिसमें कई लोग घायल हो गए थे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन का कहना है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हो रहा है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहती हैं लेकिन महसूस करती हैं कि लोगों को दूसरों की अभिव्यक्ति की आजादी का आदर करना चाहिए। विद्या ने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और इसे जायज ठहराए जाने के लिए कोई तर्क नहीं है।

जब उनसे पूछा गया कि वह इस मुद्दे पर क्या सोचती हैं तो उनका कहना था, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूं। मैं सोचती हूं कि हमें सबसे ज्यादा जिस चीज को करने की जरूरत है वह यह है कि दूसरों की अभिव्यक्ति की आजादी का आदर किया जाए। मैं इसमें कुछ ज्यादा जोड़ना नहीं चाहती हूं, सबको वह अभिव्यक्त करने का अधिकार है जो वह सोचते हैं।

जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, यदि कोई बमुश्किल साक्षर खिलाड़ी या पहलवान एक शहीद की शांतिप्रिय पुत्री को ट्रोल करता है तो यह समझा जा सकता है लेकिन कुछ पढ़े लिखे व्यक्तियों को क्या हो गया है।

If a hardly literate player or a wrestler troll a pacifist daughter of a martyr its understandable but whats wrong with some educated folks