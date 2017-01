दीपिका ने दिलाया भरोसा, 'पद्मावती' में नहीं की गई इतिहास से छेड़छाड़

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

बॉलीवुड फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली के सेट पर एक समूह ने शुक्रवार को शूटिंग के दौरान हमला कर दिया। उन्होंने पूरे सेट पर खूब तोड़-फोड़ भी की और भंसाली के साथ भी मारपीट भी की। जिसके बाद फिल्म जगत के सभी लोगों ने एक साथ इसका विरोध किया। लेकिन अब आखिरकार फिल्म की पद्मावती ने इस इंसिडेंट पर अपनी बात रखी है। उन्होंने टेविटर पर लोगों कल के प्रदर्शन पर दुख जताते हुए ये विश्वाश दिलाया है कि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।

In a state of shock!deeply saddened and disheartened by yesterday's events!#Padmavati — Deepika Padukone (@deepikapadukone) 28 January 2017

अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं आपको भरोंसा दिलाती हूं कि इतिहास के साथ कोई छेड़ताड़ नहीं हुई है।

As Padmavati I can assure you that there is absolutely no distortion of history.#Padmavati — Deepika Padukone (@deepikapadukone) 28 January 2017

Our only endeavour is & has always been to share with the world the story of this courageous & powerful woman in the purest form there is. — Deepika Padukone (@deepikapadukone) 28 January 2017



दीपिका के बाद रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने भी ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया है। रणवीर ने लिखा, ये विरोध जो हुआ उससे बहुत खेद है, संजय सर कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। पद्मावती को बनाते वक्त हम राजस्थान के लोग और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं।

Whats happened is very unfortunate. We hope the people of Rajasthan will understand & empathise with our intentions & give us their support. — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) 28 January 2017

Sanjay Sir is one of the most accomplished & authentic filmmakers we have in India, & he wont ever do anything to hurt anyones feelings. — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) 28 January 2017

As a team, we are making 'Padmavati' keeping in mind the sensitivities and emotions of the people of Rajasthan and the Rajput community. — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) 28 January 2017

वहीं शाहिद ने लिखा, संजय ऐसे फिल्ममेकर है जिन पर सबको गर्व होना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें इस बात का दुख है कि जब ये सब हुआ तब वो उनके साथ नहीं थे।

Very very sad. Words do fall short and feel too little to express feelings. Violence is unacceptable. This incident has shocked me. — Shahid Kapoor (@shahidkapoor) 28 January 2017

We need to look deep within as a society, as a country, as a people. Where are we headed. — Shahid Kapoor (@shahidkapoor) 28 January 2017

Sanjay bhansali is a film maker who the country should be proud of. You will know when u see #padmavati the dignity he brings to it. — Shahid Kapoor (@shahidkapoor) 28 January 2017

And my only regret is that I wasn't by his side when this happened. — Shahid Kapoor (@shahidkapoor) 28 January 2017



