विजय गोयल ने जायरा को किया ऐसा TWEET, मिला कड़ा जवाब

'दंगल' में जूनियर गीता का किरदार निभाने वाली जायरा वसीम को लेकर विजय गोयल ने हाल ही में ऐसा ट्वीट किया, जिसके बाद जायरा ने उन्हें कड़ा जवाब दिया। दरअसल, उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की और लिखा, 'ये पेंटिंग जायरा वसीम जैसी कहानी बता रही है, पिंजरा तोड़ कर हमारी बेटियां आगे बढ़ने लगी हैं। हमारी बेटियां और मजबूत हों।'

This painting tells a story similar to @zairawasim, पिंजरा तोड़ कर हमारी बेटियां बढ़ने लगी हैं आगे | More power to our daughters!

