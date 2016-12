फिल्म 'दंगल' पर सलमान का 'HATE' ट्वीट, शुरू हो गई TROLLING

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' रिलीज से पहले ही छा गई है। प्रीमियर में फिल्म देख चुके लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने फिल्म 'दंगल' को लेकर जो ट्वीट किया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि प्रोफेशनली उन्हें आमिर खान से नफरत है।

My Family saw #Dangal today evening and thought it was a much better film than #Sultan. Love u personally Aamir but hate u professionally ! pic.twitter.com/sJlDG7u95c