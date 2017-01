'दंगल' में जूनियर गीता फोगट बनीं एक्ट्रेस जायरा वसीम ने जम्‍मू-कश्‍मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात पर माफी मांगी है। जायरा मूल रूप से कश्‍मीरी हैं। मुफ्ती से मिलने के बाद से ही वसीम सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही थीं।

Zaira Wasim,who played young Geeta in 'Dangal' apologises on social media,says "Many offended by my recent actions or by ppl I recently met" pic.twitter.com/VKn72xqtgj