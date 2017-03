देखिए, बॉलीवुड स्टार्स ने कैसे मनाई होली

होली का त्योहार बॉलीवुड के लिए हमेशा से खास रहा है। होली पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने घरों पर स्पेशल होली पार्टी का आयोजन करते हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस महिरा खान ने सोशल मीडिया पर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी।

अक्षय कुमार ने होली के मौके पर डांस करते हुए एक वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया है। इससे पहले सलामान खान ने अक्षय कुमार को टैग करते हुए एक पोस्ट ट्विटर पर पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि कृप्या अफवाहों पर ध्यान ना दें। मुझे फोलो करें, मैनें एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर..... मैं अक्षय कुमार के साथ फिल्म कर रहा हूं।

Don't follow rumors . follow me . ek baar jo maine commitment kar di toh phir...... vry much doing film with @akshaykumar — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 12, 2017

दरअसल यह यह ट्विटर सलमान खाने उन अफवाहों के बाद किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि सलमान खान करन जौहर और अक्षय कुमार के साथ 2018 में आ रही फिल्म से अपने आप को अलग कर लिया है। सलमान खान के ट्विटर पर अक्षय ने रिप्लाई देते हुए उन्हें होली की शुभकामनाएं दी।

वहीं बॉलीवुड के शंहशाह अमिताभ बच्चन ने होली की शुभकामनाएं देते हुए एक शानदार मैसेज अपने प्रशंसकों को दिया। बिग बी ने लिखा, जितने ज़्यादा आप चुप रहेंगे , उतना ही ज़्यादा आप सुन पाएंगे ..।

T 2461 -" The quieter you become the more you can hear. "~

HAPPY HOLI pic.twitter.com/ExPOtZmZJO — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 12, 2017

वहीं पाकिस्तानी अभिनेत्री महिरा खान ने रईस फिल्म के खाने की एक छोटी सी क्लिप ट्विटर पर डालकर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी।