भंसाली पर हमले से बॉलीवुड नाराज, मंत्री बोले- गुस्सा आना स्वाभाविक

फिल्मकार संजय लीला भंसाली पर राजपूत समुदाय के एक समूह की ओर से हमले का मामला बड़ा होता जा रहा है। इस घटना के बाद पूरा बॉलीवुड एकजुट हो गया है। सभी ने हमले की निंदा की है। सभी दिग्गज सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं तो वहीं राजस्थान के मंत्री ने लोगों के गुस्से को जायज बताया है।

इस घटना के बाद राजस्थान के गृहमंत्री जीसी कटारिया ने कहा है कि ऐसे केस में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए।

In such case anger is instinctive but it shouldn't be done outside purview of law: Rajasthan HM GC Kataria