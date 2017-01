'दंगल' की जायरा को मिल रही धमकियां, समर्थन में आया बॉलीवुड और खेल जगत

'दंगल' की जायरा वसीम कोे मिल रही धमकियों के बीच उनके समर्थन में फिल्मी जगत सामने आ गया है। 'दंगल' में जूनियर गीता फोगट बनी एक्ट्रेस जायरा वसीम की महबूबा मुफ्ती से मुलाकात पर कुछ लोग उनका विरोध करने लगे थे और उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां भी मिलने लगी थीं।

जायरा को मिल रही धमकियों के बीच अनुपम खेर ने उनके समर्थन में कहा, 'प्यारी जायरा, तुम्हारा माफीनामा दुखद है मगर पूरे साहस के साथ लिखा गया है। तुम्हारा यह खत उन लोगों की कायरता को दर्शाता है जिन्होंने तुम्हें यह खत लिखने पर मजबूर किया। मगर तुम मेरी रोल मॉडल हो।'

Dear @zairawasim! Ur apology letter is sad but full of courage. It exposes d cowardice of people who made u write it.But u r my #RoleModel. pic.twitter.com/fCF2zlzvzC — Anupam Kher (@AnupamPkher) January 16, 2017

वहीं जावेद अख्तर ने ट्विटर पर लिखा है, 'जो लोग चिल्ला-चिल्लाकर आजादी की बात करते हैं वे दूसरों को थोड़ी सी भी आजादी नहीं देते। जायरा को सफलता के बाद माफी मांगनी पड़ रही है।'

Those who shout AZADI from the roof tops don't give an iota of AZADI to others .Poor Zaira Waseem had to apologies for her success Shame !! — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) January 16, 2017

रेसलर गीता फोगाट ने जायरा के समर्थन में कहा, 'धाकड़ लड़कियों का रोल किया है उसने तो उसे डरने और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है।'

Dhaakad ladkiyon ka role kiya hai usne toh usko darne or sharminda hone ki koi zarurat nahi hai: Wrestler Geeta Phogal on Zaira Wasim pic.twitter.com/S6we1UdSF2 — ANI (@ANI_news) January 16, 2017

वहीं रेसलर बबीता फोगाट ने भी जायरा का समर्थन करते हुए कहा, 'हम भी यहां बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करके पहुंचे हैं। जायरा को बताना चाहूंगी कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, देश उसके साथ है।