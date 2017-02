ऑस्कर में हुई बड़ी गलती, बॉलीवुड ने कहा- हमारे यहां ऐसा तो नहीं होता

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

89वें अकादमी अवॉर्ड में एक बड़ी गलती हुई। बेस्ट फिल्म का अनाउंसमेंट करते हुए पहले 'ला ला लैंड' का नाम लिया गया, लेकिन बाद में घोषणा की गई कि अनाउंसमेंट में गलती हो गई है। बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड 'ला ला लैंड' को नहीं बल्कि 'मूनलाइट' को मिला है।

ऑस्कर में हुई इस तरह की गलती की चारों तरफ आलोचना हो रही है। बॉलीवुड जगत में भी ऑस्कर में हुई इस बड़ी गलती की खूब आलोचना हो रही है।

करण जौहर ने ट्वीट करते हुए इसे अकादमी अवॉर्ड के इतिहास की सबसे हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बात कही।

That was the most ridiculous and hysterical goof up in the history of the academy awards!!!!! #oscarbooboo — Karan Johar (@karanjohar) February 27, 2017

शबाना आजमी ने लिखा है, 'क्या ? मैं विश्वास नहीं कर सकती ऑस्कर में क्या हुआ है।'

What?!! I just cant believe what happened at the Oscars !!! — Azmi Shabana (@AzmiShabana) February 27, 2017

मधुर भंडारकर ने लिखा है, 'जो लोग कहते हैं कि इंडियन फिल्म अवॉर्ड शो में गलतियां होती हैं, वो अब क्या कहेंगे जो बड़ी गलती ऑस्कर में हुई है?'

People who crib about the goof ups in Indian Film Award shows,now what do you say after the BIG goof up that happened at #Oscar2017?? — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) February 27, 2017

ऋषि कपूर ने लिखा है, 'Shit happens at Oscars too!'