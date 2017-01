PHOTOS: 1st हसबैंड था गे, मंदाना ने अब इस बिजनेसमैन से की शादी

'बिग बॉस 9' फेम मंदाना करीमी ने अपनी दूसरी शादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से दूसरी शादी की है। मंदाना के शादी की जानकारी इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए दी है।

Had a surreal court marriage today in the presence of family. Waiting to celebrate it with our friends for it to turn real-Mandana 'gupta'