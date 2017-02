भूमि पेडनेकर का खुलासा, 'दम लगा के हईशा' ने बदल दी जिंदगी

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपनी 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'दम लगा के हईशा' को 2 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर की है। भूमि ने इस मौके पर अपनी खुशी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी जिंदगी बदलने वाले दिन को दो साल पूरे। दम लगा के हईशा से अधिक खास कुछ भी नहीं हो सकता'

INTERVIEW: दीपिका पादुकोण बोलीं, रिस्क लेने में बुराई क्या है

नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म में भूमि के किरदार को काफी पसंद किया गया था। फिल्म के बाद अपना वजन घटाने को लेकर भूमि खबरों में बनी हुई थीं। भूमि की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो एक बार फिर आयुष्मान खुराना के साथ 'शुभ मंगल सावधान' में नजर आने वाली है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी।

2 years to the day my life changed #dumlagakehaisha nothing can be as special as you @Sharatkatariya @ayushmannk @yrf #2yrsofdlkh pic.twitter.com/EUE5kDH1eA