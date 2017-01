VIDEO: 'बेवॉच' के NEW TEASER में दिखा प्रियंका का सुपर HOT LOOK

2 दिन पहले प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'बेवॉच' का एक नया वीडियो जारी किया गया था, जिसमें प्रियंका का काफी बोल्ड अंदाज नजर आ रहा था। अब इस फिल्म का एक नया टीजर भी जारी किया गया है, जिसे प्रियंका को ही फोकस किया गया है।

इस टीजर में प्रियंका बर्फीली जगह पर खड़ी हैं और ब्लू रंग का गाउन पहनी हुई हैं। टीजर में लिखा हुआ है, 'डोंट वरी, समर इज कमिंग...। बता दें कि यह फिल्म 26 मई को रिलीज होगी।

प्रियंका ने खुद ट्विटर पर फिल्म का टीजर शेयर किया है। जिसके साथ उन्होंने लिखा है, 'सभी धोखेबाजों के लिए मुफ्त में एक ज्ञान है। वह उतनी ही खतरनाक है जैसे वे लोग आते हैं... इसलिए उसके आकर्षण में मत बह जाना।'

Here’s a free lesson for all the rookies: She’s as dangerous as they come… don’t fall for her charm. #SummerIsComing#BeBaywatch pic.twitter.com/mTqcdrt33v