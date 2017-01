'बाहुबली' मेकर्स का फैन्स को तोहफा, जारी किया नया POSTER

फिल्म 'बाहुबली' के मेकर्स ने फैन्स को गणतंत्र दिवस पर एक खास तोहफा दिया है। ये सभी जानते हैं कि फिल्म का अगला भाग बाहुबली-2 इसी साल रिलीज होने जा रहा है। बाहुबली के मेकर्स भी समय-समय पर फिल्म से जुड़ी खबरें और पोस्टर्स सोशल मीडिया के जरिये शेयर करते रहते हैं।

On this Republic Day, presenting to you Amarendra Baahubali & Devasena! #WKKB #BAAHUBALI2 pic.twitter.com/uu7JPS8I0t