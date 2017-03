बाहुबली 2: यूट्यूब पर नहीं बल्कि 300 सिनेमाघरों में रिलीज होगा ट्रेलर

फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बाहुबली-2' का ट्रेलर 16 मार्च को रिलीज होने वाला है। लेकिन बता दें कि फिल्म का ट्रेलर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के करीब 300 सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के निर्माता शोबु यार्लागदा ने ट्विटर पर फिल्म को मिले सर्टिफिकेट की फोटो शेयर की है, साथ ही लिखा, बस 1 दिन और..मैं नर्वस हूं। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे।

Here we go.. ! @BaahubaliMovie 2 trailer CBFC cert.! Just a day more! A little nervous I must say .. hope all of you will love it ! pic.twitter.com/kYkCgnH1lY