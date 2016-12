Year End: बॉलीवुड फिल्मों में ‘एंटरटेन्मेंट’ पर ‘कंटेंट’ रहा हावी

विशाल

First Published:23-12-2016 10:48:23 PM Last Updated:24-12-2016 09:03:58 AM

साल का अंतिम महीना चल रहा है और चर्चित फिल्म के नाम पर आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ भी रिलीज हो ही गई। कुल मिला कर कहा जा सकता है कि इस साल ‘एंटरटेन्मेंट’ पर ‘कंटेंट’ हावी रहा। यानी मसाला फिल्में दर्शकों को रास नहीं आईं और लोगों ने ऐसी फिल्मों को तवज्जो दी, जिनमें कोई मतलब या काम की बात की गई है। साल खत्म होते-होते अकसर संगी-साथी पूछने लगते हैं कि इस साल सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी रही? अब तक अमूमन होता यही आया है कि बढ़िया फिल्म उसे माना जाता रहा है, जो दर्शकों को पसंद आने के साथ बॉक्स ऑफिस पर भी झंडे गाड़े। ऐसी फिल्मों में अकसर चोटी के सितारे, नामी निर्देशक और बड़े बैनर का नाम देखने में आता है, जिन पर ‘एंटरटेनर’ का तमगा लगा होता है, भले ही उनमें कंटेंट नाम की चीज हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस साल कई फिल्में ऐसी आई हैं, जिनमें स्टारकास्ट भी बढ़िया थी, कंटेंट भी जबरदस्त था और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी जम कर की। कंटेंट की झलक साल के पहले महीने से ही मिलनी शुरू हो गई थी। गणतंत्र दिवस के मौके को ध्यान में रख कर रिलीज की गई अक्षय कुमार की फिल्म ‘एयरलिफ्ट’ को लोगों ने खूब सराहा। एक सच्ची घटना से प्रेरित इस फिल्म में अक्षय का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जो उनकी पिछली कुछ फिल्मों से हल्का-सा मेल खाता दिखता है। फिल्म की कहानी है 1990 में कुवैत में रह रहे एक भारतीय बिजनेसमैन रंजीत कटियाल (अक्षय कुमार) की। फिल्म में दिखाया गया है कि इराक द्वारा कुवैत पर हमले के बाद वहां रह रहे भारतीयों की जान खतरे में पड़ गयी है और रंजीत किन मुश्किल हालात में तमाम भारतीयों की जान बचाता है। दर्शकों ने अक्षय के अभिनय की तारीफ के साथ-साथ इसके विषय और ट्रीटमेंट को भी खूब पसंद किया और 130 करोड़ रुपये का बिजनेस कर ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके अगले महीने आई सोनम कपूर की ‘नीरजा’ में भी कुछ ऐसी ही बात दिखी। नीरजा भनोट, भारत की वो बहादुर एयर होस्टेस थीं, जिन्होंने 5 सितंबर 1986 को अपनी जान की बाजी लगा कर पैन एम फ्लाइट 73 के 359 यात्रियों की जान बचाई थी। इस घटना के दो दिन बाद नीरजा का जन्मदिन था और वो घर से अपनी मां रमा से यह कह कर निकली थीं कि उन्हें उपहार में पीले रंग का सूट चाहिए। नीरजा को ये उपहार मिला तो, लेकिन उस ताबूत के साथ, जो कराची से हिन्दुस्तान आया था। दिल छू लेने वाली नीरजा की इस दास्तां से सोनम कपूर के करियर को एक नया सहारा मिला। सोनम के अलावा इस फिल्म में उनकी मां का किरदार अदा करने वाली शबाना आजमी के अभिनय को भी खूब सराहना मिली। फिल्म ने 75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और सुपरहिट रही। इसके बाद आई मनोज बाजपेयी की ‘अलीगढ़’ को हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली, लेकिन एक खास वर्ग में इसकी खूब चर्चा हुई। समलैंगिकता के मुद्दे पर बनी ये फिल्म मनोज बाजपेई के अभिनय, अपने विषय और प्रयास के लिए सराही गई। कुछ इसी तरह रही निर्देशक अभिषेक चौबे की फिल्म ‘उड़ता पंजाब’, जिसे लेकर सेंसर और निर्माताओं का काफी विवाद भी सामने आया। पंजाब में ड्रग्स के कारोबार का चित्रण करती ये फिल्म अपनी मौलिकता, अच्छे अभिनय और ट्रीटमेंट के लिए सराही गई। फिल्म ने 60 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और औसत रही। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला काम किया अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की फिल्म ‘पिंक’ ने, जिसमें महानगरों में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था पर रोशनी डाली गई। ‘पिंक’ की चारों ओर चर्चा हुई। फिल्म की कहानी, इसके ट्रीटमेंट और बेहतरीन अभिनय के साथ-साथ लोगों को बिग बी का एक नया रूप भी देखने को मिला। एक साल पहले ‘पीकू’ के बाद बिग बी का यह रूप वाकई चौंकाने वाला था। फिल्म ने 68 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और सुपरहिट का तमगा पाया। इस बीच अक्षय कुमार की ‘रुस्तम’ और सुशांत सिंह राजपूत की ‘एमएस धौनी : दि अनटोल्ड स्टोरी’ ने अपने कंटेंट की वजह से वाहवाही पाई। हालांकि इन दोनों फिल्मों पर फिल्मी रंग ज्यादा हावी रहा। इसी तरह से ‘हैप्पी भाग जाएगी’ और ‘की एंड का’ को अपनी मूल भावना की वजह से थोड़ा-बहुत सराहा गया। साल के अंत तक दर्शकों के सामने एक नई फुहार की तरह आई आलिया भट्ट की ‘डियर जिंदगी’, जिसमें एक युवती की अपने ही ढंग से जिंदगी जीने की बात सामने आई। रिश्तों की उलझनों से निकलने की इस रोचक दास्तां को महानगरीय दर्शकों ने सराहा और फिल्म ने 67 करोड़ रुपये की कमाई की। इस बीच सलमान खान की ‘सुल्तान’ एकमात्र ऐसी फिल्म रही, जिसने एंटरटेन्मेंट, स्टारडम और कंटेंट के साथ 300 करोड़ का बिजनेस किया और वाहवाही भी लूटी।





