Box Office: दूसरे दिन 'फिल्लौरी' ने पकड़ी रफ्तार, कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की फिल्म 'फिल्लौरी' ने दूसरे दिन अपनी कमाई की रफ्तार पकड़ ली है। फिल्म ने पहले दिन के मुताबिक दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा कमाई की। पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 4.02 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन दूसरे दिन फिल्म ने 5.20 करोड़ की कमाई की। जिस हिसाब से फिल्म ने दो दिन में 9.22 करोड़ की कमाई कर ली है।

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है।

#Phillauri is STRONG in North, the key contributor... Biz saw growth on Sat... Sun crucial... Fri 4.02 cr, Sat 5.20 cr. Total: ₹ 9.22 cr.