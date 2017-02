Oh No! फिर अटकी कैटरीना-रणबीर की मोस्ट अवेटेड 'जग्गा जासूस'

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'जग्गा जासूस' के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। फिल्ममेकार अनुराग बसु का कहना है कि देशभर में बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 'जग्गा जासूस' की टीम फिल्म के रिलीज तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।

बसु का कहना है कि 'जग्गा जासूस' एक पारिवारिक फिल्म है इसलिए अगर उन्हें अच्छी तारीख मिल जाती है तो वे इस फिल्म को बाद में रिलीज कर सकते हैं।

#JaggaJasoos is a Family Holiday film

Since exams r pushed at most of the places

We r contemplating the delay

Only IF v get a better Date