'मुबारकां' में कूल अंदाज में नजर आएंगे अनिल कपूर, जारी किया पहला लुक

अनिल कपूर अपनी अगली फिल्म 'मुबारकां' में एक नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। अनिल कपूर ने अपने इस लुक की फोटो भी शेयर की है। अनिल इस फोटो में नीले रंग की पगड़ी पहने हुए हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि वह इस फिल्म में सरदार की भूमिका निभाने वाले हैं।

उन्होंने अपने नए लुक का फोटो शेयर करते हुए लिखा है, 'जब भी मैं किसी नए किरदार को प्ले करने जा रहा होता हूं तो मुझे इसका लुक रिवील करना बहुत अच्छा लगता है। मिलिए मुबारकां के करतार सिंह से।'

Everytime I take on a new role the first reveal of the look is always exciting!! I present to you "Kartar Singh" of #Mubarakan !!! pic.twitter.com/k0imaQREqR