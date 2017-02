थिएटर को Renovate कराने के लिए अमिताभ ने दी इतनी रकम

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन हाल ही में अपने कॉलेज एल्मा मेटर किरोड़ी मल एल्युमिनी मीट में पहुंचे। इस मीटिंग के दौरान बिग बी के साथ-साथ सतीश कौशिक, कबीर बेदी, अली अब्बास और बाकी के मेंबर्स भी थे। अमिताभ ने इस दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की।

T 2528 - College Alumni, meet to raise funds rebuild College theatre in name of Drama teacher Frank Thakurdas .. many alumni now in Films pic.twitter.com/3loVKVGoOz