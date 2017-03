करण बनें पापा, तो आलिया ने कहा 'मेरे दो छोटे भाई-बहन आ गए'

बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर आईवीएफ और सरोगेसी के जरिए बेटे और बेटी के पिता बने हैं। उन्होंने पिता बनने का ऐलान ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कर अपने जज्बातों को शेयर किया है। उनके ऐलान करने के बाद बॉलीवुड की सभी हस्तियां उन्हें बधाई देने में लगी है। लेकिन इन सबमें जो सबसे दिलचस्प मैसेज आलिया भट्ट का था। जिन्होंने ट्विटर पर बधाई देते हुए लिखा, फाइनली मैं कह सकती हूं कि मेरे भी दो छोटे भाई-बहन हैं, मैं बहुत खुश हूं'।

Finally I can say I have a younger brother AND sister!!!!!! So so so happy soo much love to give uff bursting with joy!!!!! https://t.co/HCMkoR5JWL — Alia Bhatt (@aliaa08) March 5, 2017

तो वहीं वरुण धवन ने भी करण को बधाई देते हुए लिखा, 'करण तुम सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक हो,

मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे पिता बनोगे। आपके बच्चों को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं।'

Karan your the best human being I know and Im sure you will make the best dad.Can't wait to meet these lil munchkins https://t.co/iDl4XswvRG — Varun Badri Dhawan (@Varun_dvn) March 5, 2017

इन दोनों के अलावा सोफी चौधरी, फरहा खान और तुषार कपूर ने भी करण को बधाई दी।

Glad u took my advice seriously @karanjohar Best thing to happen to you.. n theyll b the youngest people you hang out with so all's good — Farah Khan (@TheFarahKhan) March 5, 2017

Karan you will be a terrific father to the twin joys, you deserve these little blessings!many congrats!!https://t.co/A4SHSHxDJ4 — Tusshar (@TusshKapoor) March 5, 2017

