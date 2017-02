JOLLY LLB 2: जानें, क्या अक्षय ने तोड़ा 'दंगल' और 'रईस' का रिकॉर्ड

'जॉली एलएलबी 2' ने पहले ही दिन 13.20 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। अक्षय की इस फिल्म की बेहतर शुरुआत से यह उम्मीद की जा रही है कि शनिवार और रविवार को भी फिल्म की बेहतर कमाई होगी।

#JollyLLB2 Fri ₹ 13.20 cr. India biz... Merits coupled with +ve word of mouth should help garner a lucrative total on Sat and Sun.