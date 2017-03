'नाम शबाना' की 1st स्क्रीनिंग: फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को अक्षय का सलाम

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को नए अंदाज में सलाम किया है। अक्षय ने अपनी आने वाली फिल्म 'नाम शबाना' की पहली स्क्रीनिंग फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के लिए रखी। अक्षय ने ये स्क्रीनिंग दिल्ली की फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के लिए रखी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्रीम पर तस्वीर शेयर करते हुए दी। अक्षय ने थिएटर हॉल में बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, Enjoyed my 1st screening of #NaamShabana last night with these Brave Female Police Officers of Delhi #NothingButRespect' एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पर कोर्ट सख्त, खुद हाजिर होने का फरमान सुनाया तापसी और अक्षय की फिल्म के दो ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं। तापसी का दमदार रोल है, वो एक्शन के मामले में अक्षय को टक्कर देती हुईं दिख रही हैं। ये फिल्म 2015 में आई फिल्म 'बेबी' का प्रीक्वल ('बेबी' का अगला हिस्सा) है। इसमें मनोज वाजपेयी और पृथ्वीराज भी महत्वपूर्ण किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 'बेबी' में तापसी पन्नू के किरदार को काफी सराहा गया था। फिल्म 31 मार्च को रिलीज हो रही है। आगे की स्लाइड में देखें, फीमेल ऑफिसर्स के साथ अक्षय की फोटो

