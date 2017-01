विन डीजल के बाद अब देखें किसके साथ लुंगी डांस कर रही हैं दीपिका

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेर रही हैं। अभी हाल ही में विन डीजल को लुंगी डांस करवाने के बाद दीपिका ने हॉलीवुड के मशहूर टॉक शो 'द लेट लेट शो' के होस्ट जेम्स कॉर्डन को भी ये डांस करवाया।

हालांकि वहां लुंगी का इंतजाम नहीं हो पाया तो दीपिका ने यहां लुंगी की बजाय जैकेट कमर पर बांधा और फिर लुंगी डांस पर डांस किया। दीपिका ने खुद इसकी वीडियो ट्वीटर पर शेयर की है।

There has never been a better use of @reggiewatts' jacket. Look at those moves! pic.twitter.com/21xIVzOb0r