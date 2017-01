बिग बॉस में बीते लम्हों को देख घर वाले हुए भावुक जबकि बानी हुई अपसेट

BIGG BOSS 10: घर में बीते लम्हों को देख मनवीर, मनु, लोपा हुए भावुक जबकि बानी हुई अपसेट, जानें क्यों

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:28-01-2017 06:53:05 AM Last Updated:28-01-2017 07:45:40 AM

'बिग बॉस 10' का सफर अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। इस सीजन के फिनाले में कुछ ही दिन बचे हैं। 'बिग बॉस' के अंतिम सफर में घर के चार फाइनलिस्ट सदस्यों को कल उनके बीते हफ्तों की कुछ झलकियां दिखाई गई, जिसे देखकर मनवीर, मनु पंजाबी, लोपा और बानी काफी भावुक हो गए। इन चारों की सुबह यादों की बारात गाने से हुई। इस गाने के बाद चारों 'बिग बॉस' में बिताए अपने सफर को याद करते हुए भावुक हो गए और आपस में बात करने लगे कि कैसे बाहर जाने पर उन्हें यह सफर हमेशा याद रहेगा। इसके बाद बिग बॉस ने बारी-बारी से सबको उनके सफर की झलकियां दिखाई। सबसे पहले मनवीर को एक्टिविटी एरिया में बुलाया गया और उन्हें उनके सफर की झलकियां दिखाई गई। बिग बॉस ने कहा कि मनवीर घर में आम आदमी की तरह आए थे लेकिन आज उन्हें पूरा देश जानता है। बिग बॉस ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मनवीर कोई भी काम अपने दिल से करते हैं, चाहे वह दोस्ती निभाने की बात हो या टास्क पूरा करने की। बिग बॉस ने घर के अंदर मनवीर के पिता के आने के समय को भी याद किया इसके बाद उन्होंने मनवीर के सफर की झलकियां दिखाई जिसके बाद मनवीर ने बिग बॉस को शुक्रिया कहा। इसके बाद बिग बॉस ने लोपा को एक्टिविटी एरिया में बुलाया। बिग बॉस ने लोपा से कहा कि वह किसी भी बात पर सही स्टैंड लेती हैं। चाहे वह रोहन से दोस्ती हो, बानी से दुश्मनी या कुछ और। उनका स्टैंड क्लीयर होता है। लोपा भी अपना सफर देखकर काफी भावुक हुईं और बिग बॉस को इसके लिए शुक्रिया कहा। बिग बॉस ने इसके बाद मनु पंजाबी को एक्टिविटी एरिया में बुलाकर उन्हें इस सीजन का सबसे एंटरटेनिंग सदस्य बताया। इसके साथ ही बिग बॉस ने कहा कि मनु ने हमेशा समझदारी से काम लिया है। बिग बॉस ने कहा कि आपने अपनी मां की मौत पर भी उस परिस्थिति को शांति से हैंडल किया।

Web Title: after relive their journey in bigg boss 10 manveer lopa manu get emotional but bani get upset

