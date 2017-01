बॉलीवुड फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'पद्मावती' का विवाद सुर्खियों में है। भंसाली से बदसलूकी के बाद तमाम बॉलीवुड हस्तियां अपनी अपनी तरह से विरोध दर्ज कर रही हैं। इसी बीच अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप द्वारा एक ट्विटर यूजर को दिया रिप्लाई वायरल हो रहा है।

अनुराग ने ट्वीट किया, 'हिंदू चरमपंथी अब ट्विटर से हकीकत की दुनिया में निकल आए हैं.. और हिंदू आतंकवाद अब एक मिथक नहीं है'

Hindu extremists have stepped out of twitter into the real world now.. and Hindu terrorism is not a myth anymore