BJP में शामिल हुईं बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस, PM से हैं इंस्पायर

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन अब पॉलिटिक्स से जुड़ने को तैयार हो गई हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिमी हाल ही मे पीएम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता में शामिल हो गई हैं। रिमी के साथ-साथ भोजपुरी एक्ट्रेस कशिश खान भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद रिमी का कहना है कि वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से इंस्पायर हैं।

Actor Rimi Sen joins BJP ahead of upcoming assembly elections, says, "I am inspired by PM Modi and will fulfil all responsibilities given" pic.twitter.com/ySuyimZ0cR