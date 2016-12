MOVIE REVIEW: आमिर की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है 'दंगल'

नई दिल्ली, विशाल ठाकुर

First Published:22-12-2016 11:55:06 AM

दिल को छू लेने और प्रेरित करने वाली कहानी सितारे : आमिर खान, साक्षी तंवर, फातिमा सना शेख, जाइरा वसीम, सानया मल्होत्रा, सुहानी भटनागर, अपारशक्ति खुराना, गिरीश कुलकर्णी

निर्देशक : नितेश तिवारी

निर्माता : आमिर खान, किरण राव, सिद्धार्थ रॉय कपूर

संगीत : प्रीतम चक्रवर्ती

गीत : अमिताभ भट्टाचार्य

लेखक : श्रेयास जैन, निखिल मेहरोत्रा, पियूष गुप्ता, नितेश तिवारी सपने वो नहीं होते, जो आप सोने के बाद देखते हो

सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते... आमिर खान की 'दंगल' देखने के बाद महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम की ये पंक्तियां शायद आपके दिमाग में भी जगह बना लें। हरियाणा के एक छोटे-से गांव बलाली के रहने वाले पहलवान महावीर सिंह फोगाट का भी एक सपना था, जिसके चलते वह कभी चैन से सो नहीं पाए। देश के लिए कुश्ती में गोल्ड मेडल लाने का सपना, जो कभी पूरा नहीं हो सका। तो क्या फोगाट को सपने देखने छोड़ देने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा तो गीता और बबीता फोगाट कभी पहलवान नहीं बनतीं। ये कहानी है एक ऐसे पहलवान की, एक ऐसे पिता की, जिसके सख्त अनुशासन, मेहनत और लगन ने देश को दो प्रतिभाशाली महिला रेस्लर दी हैं। महावीर सिंह फोगाट (आमिर खान) कभी कुश्ती में नेशनल चैम्पियन थे। वो आगे खेलना चाहते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां आड़े आ गईं और फोगाट को कुश्ती छोड़ सरकारी नौकरी करनी पड़ी। वो खुद तो देश के लिए सोना नहीं ला सकें, लेकिन शादी के बाद बेटे की आस में चार बेटियों के पिता जरूर बन गए।

देश के लिए गोल्ड का सपना दम तोड़ रहा था कि एक दिन उनकी बड़ी बेटी गीता (जाइरा वसीम) और छोटी बेटी बबीता (सुहानी भटनागर) गली के लड़कों को पीट-पाटकर आ जाती हैं। गुस्से में भन्नाए महावीर को अचानक कुछ सूझता है। गीता-बबीता से वो कुछ नहीं कहते और अगले दिन सुबह पांच बजे उनकी दौड़ लगवाना शुरू कर देते हैं। दौड़ और दंड-बैठक का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो फोगाट की पत्नी दया (साक्षी) से देखा नहीं जाता। आमिर ने रखी 'दंगल' के लिए खास स्क्रीनिंग, नहीं पहुंचे शाहरुख-सलमान 10-15 दिन में बच्चियां परेशान हो जाती हैं। गांव में उनकी हंसाई होने लगती है। स्कूल में साथी चिढ़ाने लगते हैं। इस पर जब फोगाट उनके बाल कटवा देते हैं तो मानो आफत-सी आ जाती है। बच्चियों को अपना पिता राक्षस लगने लगता है। लेकिन एक दिन उन्हें अहसास होता है कि उनका बापू उन तमाम बापूओं से बेहतर है, जो छोटी उम्र में अपनी बच्चियों का ब्याह कर देते हैं। उनसे पूछे बगैर। उन्हें चूल्हे-चौके पर बिठा देते हैं। अब गीता-बबीता पूरी जान से अखाड़े की माटी में अपनी मेहनत घोल देती हैं। और इन्हीं तैयारियों के बीच एक दिन गीता की कुश्ती मर्दों के दंगल में हो जाती है। गीता अपनी पहली कुश्ती को हार जाती है, लेकिन लोगों का दिल जीतने में वो कामयाब रहती है। और उसकी यही कामयाबी उसे नेशनल लेवल का चैम्पियन बना देती है। उधर, बबीता भी जूनियर स्तर के बाद नेशनल तक खेलती है। दोनों बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं। बड़ी होने के नाते गीता (फातिमा सना शेख) को अंतराष्ट्रीय स्तर पर खेलना का मौका पहले मिलता है। वह ट्रेनिंग के लिए पटियाला स्थित नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जाती है, जहां उसे कोच प्रमोद कदम (गिरीश कुलकर्णी) की देख-रेख में प्रशिक्षण पाना है। छह महीने अपने पिता से दूर रहने के दौरान गीता की जिंदगी से अनुशासन लगभग गायन हो जाता है। फोगाट ने अपनी बच्चियों को कभी खट्टा तक खाने नहीं दिया, अब गीता बाजार का खाना धड़ल्ले से खाती है। इन तमाम बातों का उसकी ट्रेनिंग पर बुरा असर पड़ता है और अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उसका प्रदर्शन लगातार खराब होता रहता है। तब उसे बापू की याद आती है।

