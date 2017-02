रईस का 'लैला मैं लैला' यूट्यूब पर 100 मिलियन के पार

शाहरुख खान की साल 2017 की पहली फिल्म रईस का सबसे फेमस गाना लैला मैं लैला अभी यूट्यूब पर धूम मचाए हुए है। मंगलवार को रईस फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक GIF को अपलोड किया गया है। इसमें फैंस को 100 मिलियन व्यूज के लिए बधाई दी गई है।

100 Million views for Laila Main Laila on Youtube! Thank you for loving it. Watch it here : https://t.co/by8bXjt32A @sunnyleone @iamsrk pic.twitter.com/fYZJiBpEAX