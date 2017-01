जयललिता की थी ख्वाहिश, ये खूबसूरत एक्ट्रेस करे उनकी बायोपिक में काम

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता अपने जमाने की दिलकश अभिनेत्री थीं ये तो आप सब जानते होंगे, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि जयललिता खुद एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की बड़ी फैन थीं। बता दें कि वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन हैं।

जी हां, जयललिता को ऐश्वर्या बहुत सुंदर लगती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं जयललिता ने ये भी कहा था कि अगर कभी उनके जीवन पर कोई फिल्म बने तो उसमें ऐश्वर्या उनका किरदार निभाए। बता दें कि इसका खुलासा जयललिता ने सिमी ग्रेवाल के शो में किया था।

Guess who Jayalalithaa wanted to play her role in a film about her life? And guess who she thought was the most b'ful woman in the world? :) pic.twitter.com/qa4u23d7nx