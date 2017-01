VIDEO: जब रणवीर ने उड़ाया विन का मजाक, तो दीपिका ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और हॉलीवुड एक्टर विन डीजल ने गुरूवार को फिल्म 'ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ द जेंडर केज' के प्रीमियर के दौरान खूब मस्ती की। लेकिन सबका ध्यान तो रणवीर और दीपिका की तरफ था। हालांकि दोनों के साथ की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन रणवीर के फैन क्लब में से एक ने रणवीर और दीपिका की विन की फर जैकेट को लेकर एक मजेदार बातचीत की वीडियो शेयर की है।

Ranveer to Vin : I love the fur

Deepika: what

Ranveer : I said I love his fur

Deepika: yes he wore it just for u pic.twitter.com/HU4lZRkeNG