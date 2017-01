IN PICS: परिवार के साथ रजनीकांत ने ऐसे सेलिब्रेट किया पोंगल

सुपरस्टार रजनीकांत ने शनिवार को अपने परिवार के साथ पोंगल सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन में उनके साथ उनकी पत्नी लता रजनीकांत और बड़ी बेटी ऐश्वर्या भी हैं। ऐश्वर्या ने ट्विटर के जरिए सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की है। ऐश्वर्या के पति धनुष और बहन सौंदर्या अपनी शूटिंग में बिजी थे जिस वजह से दोनों इसका हिस्सा नहीं बन पाए।

While dearest hubby @dhanushkraja n @soundaryaarajni have a shooting #pongal .we are making the most of our #pongalholidaylove traditions! pic.twitter.com/6iQUjc1p5U