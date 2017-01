SPOTTED: सुशांत ने Rumoured GF कृति के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंहर राजपूत और कृति सनन के रिलेशन की खबरें तबसे आ रही हैं, जबसे दोनो ने 'राब्ता' की शूटिंग शुरू की है। अब हाल ही में ये खबरों एक बार फिर चर्चा में आ गई जब दोनों को साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते देखा गया। दरअसल, सुशांत आज 31 साल के हो गए हैं और उन्होंने रात कृति के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। पार्टी में कृति के अलावा प्रीति जिंटा, हुमा कुरैशी, वरुण शर्मा, सूरज पंचोली, हर्षवर्धन कपूर, आर माधवन जैसे सितारे भी मौजूद थे। प्रीति ने भी ट्विटर पर सुशांत की पार्टी की फोटो शेयर की है। उस फोटो में भी सुशांत और कृति नजर आ रहे हैं।

This is what a surprise birthday party photo looks like Birthday boy @itsSSR surrounded by all the women#Madness #Fun #friends Tingpic.twitter.com/n12bEP2j0w