इंडस्ट्री मे 25 साल पूरे: कामयाबी पर शाहरुख बोले, 'मैने जरूर कुछ...'

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। इंडस्ट्री में 25 साल बिताने के बाद शाहरुख ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह आज जिस मुकाम पर हैं यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन में जरूर कुछ अच्छा किया होगा।



शाहरुख ने अपनी कंपनी 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' के एक नये वीएफएक्स इकाई के उदघाटन के मौके पर यह बात कही है। शाहरुख ने यह जानकारी ट्विटर पर दी है। शाहरुख ने ट्वीट किया है, 25 साल मुंबई में, जिसने मुझे मेरा जीवन दिया। पहली बार आरसी वीएफएक्स नए कायार्लय का उदघाटन। मुझे लगता है कि मैंने जरूर कुछ अच्छा किया होगा।

25 yrs in Mumbai, which has given me my life. For the 1st time at the opening of RC vfx new office I felt, I must have done something rite.