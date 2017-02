सैफ-कंगना के साथ 'लड़ाई' पर बोले शाहिद, जो पूछना है...

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:20-02-2017 03:48:27 PM Last Updated:20-02-2017 03:48:27 PM

शाहिद कपूर अपनी वाइफ मीरा और प्यारी-सी बेटी मीशा के साथ बेहद खुश हैं। पापा बनकर तो वो काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मीशा से दूर रहना उनको काफी मुश्किल लगता है। लेकिन काम के चलते ऐसा करना पड़ता है। फिलहाल शाहिद 'रंगून' को लेकर काफी व्यस्त हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने इस फिल्म के बारे में काफी कुछ बताया। पेश हैं उनसे बातचीत के कुछ खास अंश...

अभी हाल ही में आप अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ करण जौहर के टॉक शो में गए थे, इस दौरान उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास और स्पष्ट तरीके से अपनी बात कही। इस बारे में आप का क्या कहना है? हमारी शादी को लगभग दो साल हो गए हैं। मैंने भी मीरा की इन चीजों को समझा है। हालांकि, लोगों ने उनके सार्वजनिक रूप को नहीं देखा था। लेकिन मैं उनको जानता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि अन्य लोग भी अब मीरा की यह खासियत जानते हैं।

सुना है कि मीरा आपका 36वां जन्मदिन बहुत ही खास तरीके से मनाने जा रही हैं?

वैसे तो यह एक सरप्राइज होना था लेकिन अब इसके बारे में सभी जानते हैं। फिलहाल तो मैं फिल्म 'रंगून' के प्रोमोशन में बिजी हूं। लेकिन, जश्न मानने के बारे में सोच रहा हूं। इससे मुझे प्रोमोशन से एक छोटा-सा प्यारा ब्रेक भी मिल जाएगा। मीरा ने मुझे सरप्राइज देने के लिए सभी दोस्तों को आमंत्रित कर दिया है। इस दिन मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहूंगा। क्या आप अपनी नई फिल्म 'रंगून' की रिलीज को लेकर नर्वस हैं? हां, थोड़ा बहुत हूं और अब प्रोमोशन के कुछ ही दिन बचे हैं तो धक-धक सी हो रही है। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि दर्शकों को 'रंगून' कैसी लगेगी, वे क्या कहेंगे और उनको फिल्म पसंद आएगी या नहीं। खैर, हम अपनी फिल्म का जोर-शोर से प्रोमोशन कर रहे हैं। 'रंगून' में आप और सैफ अली खान एक साथ हैं तो काफी बातें बनाई जा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?

आप इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं। जब कुछ चीजें साथ आती हैं तो ऐसा होना स्वाभाविक है। हालांकि, मैं उनके साथ काम करके बहुत खुश हूं। हम दोनों में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। वो बहुत ही कूल इंसान हैं और मुझे उनके साथ काम करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया।



'पद्मावती' के सेट पर संजय लीला भंसाली के खिलाफ हिंसा को लेकर क्या आप निराश हैं? मैं सोचता हूं कि हर किसी की भावनाओं की कद्र करना जरूरी है और संजय सर ने इसका खास ध्यान रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक फिल्म देखेंगे और और खुद निर्णय करेंगे। लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस तरह की अफवाहों में बिल्कुल यकीन न करें क्योंकि यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कोई भी अवधारणा बनाने से पहले फिल्म जरूर देखें। ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि किसी बात पर आपका और कंगना का झगड़ा हो गया था? मुझे तो किसी झगड़े के बारे में नहीं मालूम। अगर कंगना को कुछ याद हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरा ध्यान बस अपनी एक्टिंग और काम पर था। शूटिंग के दौरान मैंने काफी एन्जॉय किया। सुना है कि आपके पिता पंकज कपूर ने आपकी आगामी फिल्म को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी? हां। वह अपने विचारों से बेहद ईमानदार हैं। वैसे जब उन्हें कुछ सही नहीं लगता तो वो कुछ नहीं कहते। हालांकि, जब मुझे पता चला कि वो मेरी फिल्म स्क्र्रींनग देखने के लिए जा रहे हैं तो मैं भी वहां पहुंच गया। वैसे, स्क्र्रींनग के लिए मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं वहां गया क्योंकि मैं सिर्फ पापा की पहली और ईमानदार प्रतिक्रिया देखना चाहता था। स्क्रीनिंग के बाद जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मुझे समझ आ गया कि वह मेरे लिए बहुत खुश थे। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा। वेडिंग सेरेमनी में धोखे से बुलाई गईं नेहा कक्कड़ और फिर... VIRAL हुई फरीदा जलाल की मौत की झूठी खबर, क्लियर करें गलतफहमी

Web Title: shahid kapoor open up about his dispute with saif ali khan and kangana ranaut

