बॉलीवुड निर्माता संजय लीला भंसाली ने जब से 'पद्मावती' की अनाउंसमेंट की है, तबसे ही फिल्म सुर्खियों में बनी हैं। फिल्म को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है, उसे सुनकर तो आप भी चौंक जाएंगे।

दरअसल, जयगढ़ किले में आज शुक्रवार को 'पद्मावती' की शूटिंग के दौरान करणी सेना के कार्यकतार्ओं ने प्रदर्शन किया, सेट पर खूब तोड़-फोड़ भी की और भंसाली के साथ मारपीट भी की।

Rajput Karni Sena workers create ruckus during shooting of the movie Padmavati in Jaipur's Mehrangarh Fort, Sanjay Leela Bhansali manhandled