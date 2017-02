Exclusive Interview- मेरे साथ काम करना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा: अक्षय

हरि मृदुल

First Published:12-02-2017 11:21:35 AM Last Updated:12-02-2017 11:21:35 AM

कितना चुनौतीपूर्ण रहा ‘जॉली एलएलबी 2’ में वकील का किरदार? इस तरह के वकील का किरदार मैंने पहली बार निभाया है, इसलिए एक चुनौती तो थी ही। लेकिन मुझे निर्देशक सुभाष कपूर पर पूरा भरोसा था। इसकी वजह यह है कि उन्होंने मुझे बेहतरीन स्क्रप्ट सुनाई थी। वैसे भी उनकी इस फिल्म का पहला भाग काफी सफल रहा था। उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है। खास बात यह है कि इस फिल्म में जितनी सजेस्टिव कहानी है, उतना ही तंज भी है। कहानी का आधार हिट एंड रन केस है। इस केस का जब ट्रायल होता है तो बड़ी मजेदार स्थितियां सामने आती हैं। आपके साथ हुमा कुरैशी की जोड़ी बनाई गई है। क्या किसी टॉप की हीरोइन की जरूरत महसूस नहीं हुई? किरदार के हिसाब से हुमा एकदम सही चुनाव हैं। वे खूबसूरत भी हैं और अच्छा काम भी करती हैं। मुझे उनकी काफी सेवा करनी पड़ी है, क्योंकि इस फिल्म में मैं बीवी की सेवा करने वाला पति बना हूं। कोर्ट से घर लौटने के बाद मैं बीवी की सेवा में लग जाता हूं और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता हूं। इस फिल्म में आपके साथ अन्नू कपूर और सौरभ शुक्ला जैसे धुरंधर अभिनेता भी हैं। इतने मंजे हुए अभिनेताओं के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? ये दोनों लाजवाब अदाकार हैं। मेरी ज्यादा भिड़ंत अन्नू कपूर के साथ हुई है। जबर्दस्त कोर्ट रूम ड्रामा पेश किया गया है। हम दोनों की बहस में दर्शकों को बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है कि यह फिल्म लॉयर की परिभाषा ही बदल देगी। डर है कि कई वकील मुझ से नाराज न हो जाएं। खबर थी कि अरशद वारसी आपसे नाराज हैं। मूल फिल्म 'जॉली एलएलबी' में वो ही लीड भूमिका में थे। क्या इस संबंध में आपकी अरशद से बातचीत हुई? ये सब उड़ी-उड़ाई बातें हैं कि अरशद मुझसे नाराज हैं। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। जब फिल्म मुझे ऑफर हुई, तभी मैंने उनसे बात की थी। इसमें कोई शक नहीं कि 'जॉली एलएलबी' में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की थी। उन्होंने एक रास्ता बनाया था, जिससे मुझे फायदा हुआ है। पिछले कुछ समय से आप ऐसी फिल्मों का चुनाव कर रहे हैं, जो मनोरंजक होने के साथ उद्देश्यपूर्ण भी होती हैं। यह फिल्म भी समाज की सतही सोच पर जबर्दस्त व्यंग्य करती है। क्या आप मानते हैं कि फिल्में लोगों को जागरूक बना सकती हैं? लोगों पर फिल्मों का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। फिल्में सामाजिक बदलाव तो नहीं ला सकतीं, लेकिन इस काम में मददगार साबित हो सकती हैं। यह मेरी खुशनसीबी है कि इस बीच मुझे ऐसी फिल्में ऑफर हुई हैं, जिनमें कुछ जरूरी मुद्दे थे। दर्शकों ने ऐसी फिल्मों को पसंद भी किया। आगे भी इस तरह की स्क्रपिट मुझे मिलेंगी तो मैं अवश्य करूंगा। मेरी अगली फिल्म 'टॉयलेट- एक प्रेम कथा' भी स्वच्छता अभियान को लेकर है। यूं तो इसमें एक प्रेम कहानी है, लेकिन यह एक मैसेज देने वाली फिल्म भी है। इस फिल्म में आपके होली गीत की काफी चर्चा है। आजकल तो होली या दिवाली के गाने बनने ही बंद हो चुके हैं? यह बात सही है कि अब होली या दिवाली के गाने बहुत कम बनते हैं। इस फिल्म में होली का गीत बहुत मजेदार है और स्क्रिप्ट की डिमांड पर रखा गया है। गाने की शूटिंग के लिए पांच सौ किलोग्राम इको-फ्रेंडली कलर का इस्तेमाल किया गया। लगातार चार दिन शूटिंग हुई लखनऊ में। चार सौ डांसर थे इसमें, जिनमें से सौ तो मुंबई से ही बुलाए गए थे। ज्यादातर शूटिंग वास्तविक लोकेशनों पर हुई है। क्या आपको शूटिंग में कोई दिक्कत भी हुई? नहीं, उल्टा मुझे बहुत मजा आया। वास्तविक लोकेशन की बात ही कुछ और होती है। हम सप्ताह में छह दिन जम कर शूटिंग करते थे और रविवार को कोई काम नहीं होता था। पूरी फिल्म की शूटिंग तय समय पर ही शुरू हुई थी और तय समय पर ही खत्म हुई। प्रियदर्शन ने आपको कई अच्छी कॉमेडी फिल्में दी हैं, लेकिन अब आप उनके साथ काम नहीं कर रहे। कहा जा रहा है कि वे आपके द्वारा महत्व न दिए जाने से काफी दुखी हैं? प्रियदर्शन के लिए मेरे दिल में काफी इज्जत है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उन्हें महत्व न दूं। अगर अच्छा सेटअप बन जाए तो मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। यह सही है कि मैं किसी भी निर्देशक को मनमाफिक तारीखें नहीं दे सकता। अगर किसी को मेरे साथ काम करना ही है तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। इन दिनों आप सामाजिक कार्य काफी कर रहे हैं। आपकी अकादमी महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही है। आप सेना के जवानों के लिए भी कुछ करने जा रहे हैं? हां, मैं देश के जवानों के हित के लिए कई योजनाएं बना रहा हूं। महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का काम लगातार जारी है। मैं समझता हूं कि एक एक्टर के भी सामाजिक सरोकार होने जरूरी हैं। इस काम में आपकी पत्नी ट्विंकल का कितना सहयोग रहता है? वे बहुत सहयोग करती हैं। काफी पढ़ी-लिखी हैं। उनकी वजह से मैं काफी व्यवस्थित हुआ हूं। मैं उनसे सिर्फ सेहत बनाने के मामले में आगे हूं। बाकी बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर की सारी व्यवस्था उनके ही जिम्मे है। मैं उनका हमेशा ही शुक्रगुजार रहना चाहता हूं। ऐसे दमदार खलनायक बने थे प्राण, डर कर थिएटर से भाग गए थे दर्शक HILARIOUS VIDEO: रणवीर की 'खून भरी मांग' पर ये है फराह का रिएक्शन

