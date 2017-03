राम गोपाल वर्मा ने टाइगर को कहा 'बिकिनी बेब' और...

बॉलीवुड निर्देशक राम गोपाल वर्मा हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और किसी ना किसी को अपने ट्वीट का शिकार बना देते हैं। अब हाल ही में उन्होंने टाइगर श्रॉफ को अपने ट्वीट का शिकार बनाया। दरअसल, शुक्रवार को टाइगर का जन्मदिन था, जिस वजह से राम गोपाल ने ट्विटर पर टाइगर की फोटो शेयर की जिसमें टाइगर पानी से बार आते हुए एक पोज दे रहे हैं। राम गोपाल ने इस फोटो को शेयर करने के साथ लिखा, 'टाइगर तुम मार्शल आर्ट्स में जबरदस्त हो, लेकिन ब्रूस ली भी अगर तुम्हारी तरह बिकिनी बेब वाला पोज देता तो वो ब्रूस ली नहीं कहलाता। इस बारे में सोचो।'

@iTIGERSHROFF U are great at martial arts but if BRUCE LEE ever posed like a bikini babe like u he wouldn't hav bcm BRUCE LEE..Please think pic.twitter.com/4Y8jvOP77T — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 2 March 2017

सिर्फ इतना ही नहीं रामू ने आगे एक और ट्वीट किया और लिखा, 'टाइगर तुम्हारे पास जैकी श्रॉफ से ज्यादा अच्छे सिक्स पैक्स ऐब्स हैं, लेकिन उनकी आंखें और बॉडी लैंग्वेज इस सबसे कही बेहतर हैं।'

@iTIGERSHROFF u might have a six pack of muscle groups better than @bindasbhidu but his eyes and body language have far better many groups pic.twitter.com/aKZMV4YgOW — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 2 March 2017



फिर रामू ने एक और ट्वीट किया और लिखा, 'असली मर्द जैसे ब्रूस ली और जैकी कभी भी उर्मिला जैसे पोज नहीं करेंगे।'