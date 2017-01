प्रियंका चोपड़ा ने दूसरी बार जीता 'पीपल्स च्वाइस अवॉर्ड'

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में भी सबको अपना फैन बना दिया है। तभी तो हाल ही में प्रियंका को 'पीपल्स च्वाइस अवॉर्ड' से नवाजा गया है।

दरअसल, प्रियंका को 'क्वांटिको' के लिए 'Favourite Dramatic' टीवी एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया है। बता दें कि प्रियंका को दूसरी बार 'क्वांटिको' के लिए ये अवॉर्ड दिया गया है। इस अवॉर्ड को जीतने के बाद प्रियंका ने अपनी मां मधु चोपड़ा को गले लगाया और फिर अवॉर्ड लेने के लिए स्टेज पर गई।

अवॉर्ड लेने के बाद प्रियंका ने कहा, 'सभी को शुक्रिया। ये सफर मेरे लिए खास रहा। मेरे साथ इस लिस्ट में नामित हर एक महिला बेहतरीन एक्ट्रेस हैं।'

प्रियंका ने खुद भी ट्विटर के जरिए अपनी एक वीडियो शेयर की है। जिसमें वो सबको धन्यवाद दे रही हैं जिन्होंने उन्हें वोट किया।

Big to my #PCManiacs & all who voted.for all the love you've given #AlexParrish. Tune in to @QuanticoTV now on Mondays, from Jan 23rd pic.twitter.com/2yKXEv9Os8