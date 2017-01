VIDEO: लैला सॉन्ग देख थिएटर में लोगों ने उड़ाए पैसे, लियोनी ने कहा...

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' आज बुधवार को रिलीज हो गई है, लेकिन आज थिएटर में लोग शाहरुख को नहीं बल्कि लैला को देख पागल हो गए। दरअसल, करनूल के एक थिएटर में 'रईस' देखते वक्त जैसे ही सनी लियोनी का गाना 'लैला ओ लैला आया' तो लोग इतने उत्साहित हो गए कि वहां थिएटर में ही नोटों की बारिश कर दी। जिसकी वीडियो लोग सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर रहे हैं।

Fans going crazy when Duniya Ka Sabse bade Superstar @iamsrk and super hot @SunnyLeone comes in one frame.. #Raees #Laila #bhubaneswarFans pic.twitter.com/SAEJJmDL63